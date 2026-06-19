Dopo il rifiuto, la Fiorentina è pronta a rilanciare. Perché non può essere centenario senza Giancarlo Antognoni. L'edizione odierna di Repubblica spiega infatti come il club abbia fatto un nuovo tentativo con l'Unico 10 per convincerlo a presenziare alla festa. Ieri il DG Ferrari è tornato sull'argomento, nella speranza di tendere una mano che risolva la situazione.
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Repubblica: “No di Antognoni al centenario? Ci sarà un altro tentativo”
La Fiorentina farà un ulteriore tentativo per provare a convincere Giancarlo Antognoni a presenziare al centenario viola.
La situazione—
Chissà se ci saranno i margini per ricucire un rapporto divenuto pressoché nullo fra le parti dall'addio di Antognoni. Al momento si è registrata soltanto una chiusura, ribadita anche nei giorni scorsi. Ci sarà un nuovo tentativo del club, incrociando le dita.
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