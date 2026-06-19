Repubblica: “No di Antognoni al centenario? Ci sarà un altro tentativo”

Dopo il rifiuto, la Fiorentina è pronta a rilanciare. Perché non può essere centenario senza Giancarlo Antognoni. L'edizione odierna di Repubblica spiega infatti come il club abbia fatto un nuovo tentativo con l'Unico 10 per convincerlo a presenziare alla festa. Ieri il DG Ferrari è tornato sull'argomento, nella speranza di tendere una mano che risolva la situazione.