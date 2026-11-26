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La difesa della Fiorentina è sul banco degli imputati, come scrive Repubblica. I numeri sono horror, con più di due gol subiti di media a partita. Il passaggio da Grosso a Vanoli non ha prodotti gli effetti sperati. Dalle imprecisioni di De Gea, al momento difficile di Dragusin, mancano i punti di riferimento.

I terzini spingono spesso, accompagnando la manovra, ma esponendo i centrali viola all'uno contro uno, con risultati rivedibili. Vanoli ha utilizzato tutti i centrali, ma niente da fare. A sinistra manca un vero padrone, anche se nelle ultime gare il preferito è Joao Mario. Vanoli apprezza la difesa a 3, ma secondo il quotidiano, appare un'ipotesi poco percorribile, vista la carenza numerica di centrali.