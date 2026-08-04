Il futuro di Kean si tinge sempre più di viola. Ed il recupero procede a gonfie vele
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Non c’è trucco, non c’è inganno. La Fiorentina è pronta a blindare Mosse Kean sul mercato: salvo sorprese l’azzurro sarà l’attaccante dei viola anche per la prossima stagione. Secondo Repubblica, il club crede fortemente nelle qualità del ragazzo, a dispetto dell’ultima stagione in chiaroscuro, anche perché è stata dura per tutti.
Salute… di ferroE poi, oltre alla voglia del centravanti di restare a convincere ulteriormente - spiega Repubblica - c’è anche un recupero fisico che sta andando sempre più nella giusta direzione: Kean ha ormai risolto i fastidiosi problemi alla tibia che l’hanno attanagliato nella scorsa stagione. Tutti al Viola Park sono convinti che la punta abbia ritrovato la sua forma migliore. Tradotto, non c’è offerta che tenga e non si cambia idea.
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