Joao Mario con Dodò, Jimenez e Fortini: chi gioca, chi no e chi va?

Non c’è trucco, non c’è inganno. La Fiorentina è pronta a blindare Mosse Kean sul mercato: salvo sorprese l’azzurro sarà l’attaccante dei viola anche per la prossima stagione. Secondo Repubblica, il club crede fortemente nelle qualità del ragazzo, a dispetto dell’ultima stagione in chiaroscuro, anche perché è stata dura per tutti.

Salute… di ferro

E poi, oltre alla voglia del centravanti di restare a convincere ulteriormente - spiega Repubblica - c’è anche unche sta andando sempre più nella giusta direzione: Kean ha ormai risolto i fastidiosi problemi alla tibia che l’hanno attanagliato nella scorsa stagione. Tutti al Viola Park sono convinti che la punta abbia ritrovato la sua forma migliore. Tradotto,e non si cambia idea.