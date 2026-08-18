Al centro delle attenzioni del mercato resta Moise Kean, il cui futuro potrebbe rappresentare uno dei temi più delicati dell’estate della Fiorentina. Il primo punto, però, sembra essere molto chiaro: la Fiorentina non ha intenzione di sedersi a trattare per il proprio attaccante davanti a una proposta inferiore ai 45 milioni di euro. È questa la cifra che, secondo quanto riportato, rappresenta il riferimento per il club viola e che può fare da base a un’eventuale discussione sul futuro del centravanti.

La prima proposta arrivata nei giorni scorsi dal club saudita era infatti decisamente più bassa. L’offerta prevedeva 5 milioni di euro immediati e altri 25 milioni posticipati, con un obbligo di riscatto da inserire nell’operazione, per un affare complessivo da circa 30 milioni. Una formula che, evidentemente, non è stata ritenuta sufficiente dalla Fiorentina. La distanza rispetto alla valutazione del giocatore è dunque evidente. Per il club viola, infatti, non avrebbe senso avviare una trattativa partendo da una cifra che rappresenta meno della metà del valore attribuito a Kean. La Fiorentina vuole quindi mantenere una posizione ferma e non sembra disposta ad abbassare le proprie pretese.

Proprio per questo il club viola vuole evitare di farsi trovare impreparato davanti alle eventuali offerte. L’obiettivo è tutelare il patrimonio tecnico ed economico rappresentato da Kean, senza concedere margini a operazioni considerate troppo lontane dalle proprie aspettative.

Nel frattempo, sullo sfondo resta anche la questione relativa alla stagione che sta per cominciare. La Fiorentina dovrà affrontare il campionato con la squadra chiamata a prepararsi per una nuova annata ricca di impegni. Il futuro di Kean, quindi, resta ancora tutto da definire. Ma su una cosa la Fiorentina sembra voler essere molto chiara: per iniziare a discutere seriamente della cessione del suo centravanti servirà un’offerta importante, almeno nell’ordine dei 45 milioni di euro. Solo davanti a una proposta di questo livello il club potrebbe valutare concretamente la possibilità di aprire il tavolo delle trattative.