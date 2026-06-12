Repubblica: “Paratici e quell’obiettivo per la difesa con gli agenti di Joao Mario”

Dodò continua ad attendere sviluppi sul proprio futuro, consapevole che la Fiorentina sarebbe pronta ad accogliere favorevolmente eventuali offerte provenienti da altri club per consentirgli di iniziare una nuova esperienza . Dal canto suo, la società viola non ha ancora ricevuto proposte ufficiali, ma Fabio Paratici segue con attenzione l'evolversi della situazione.

L'obiettivo del direttore sportivo sarebbe quello di chiudere la vicenda entro la fine di giugno, così da avere subito risorse economiche da reinvestire sul mercato e risolvere una questione delicata prima dell'inizio del ritiro. I rapporti tra il club e il giocatore restano buoni, mentre risultano più complicati quelli con il suo entourage. Nemmeno Paratici, infatti, sarebbe riuscito a convincere gli agenti del brasiliano a rinnovare il contratto in scadenza nel 2027.