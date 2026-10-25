La Fiorentina affronta l’Inter senza Ranieri e Atta. Il difensore potrebbe recuperare già per giovedì contro l’Atalanta, mentre per il francese, ancora alle prese con il sovraccarico addominale e impegnato nel lavoro individuale, prende corpo l’ipotesi di un rientro dopo la sosta di novembre. Anche Oulai non è al meglio dopo una botta subita nella rifinitura.

Davanti a De Gea, la coppia centrale dovrebbe essere composta da Dragusin e Pongracic. La sorpresa potrebbe essere il ritorno di Dodô dal primo minuto: provato su entrambe le fasce, il brasiliano sembra destinato alla destra, con Jimenez favorito su Viery per completare la difesa a sinistra.

A centrocampo Brescianini punta a prendere il posto di Gonçalves al fianco di Fagioli e Ndour, garantendo maggiore compattezza. Sulle corsie offensive sono attesi Mastantuono a destra e Njie a sinistra, mentre Pellegrino resta avanti nel ballottaggio con Beto per guidare l’attacco. Lo scrive Repubblica.