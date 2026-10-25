A breve il fischio d'inizio di Inter-Fiorentina. Queste le formazioni ufficiali

Redazione VN
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VIDEO - Quando la Fiorentina si prese la vetta della Serie A distruggendo l'Inter

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Pochi minuti al fischio d'inizio del match di San Siro fra Inter e Fiorentina. Queste le formazioni ufficiali del match del Meazza:

Inter (3-5-2) : Provedel; Akanji, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli

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