A breve il fischio d'inizio di Inter-Fiorentina. Queste le formazioni ufficiali
VIDEO - Quando la Fiorentina si prese la vetta della Serie A distruggendo l'Inter
Pochi minuti al fischio d'inizio del match di San Siro fra Inter e Fiorentina. Queste le formazioni ufficiali del match del Meazza:
Inter (3-5-2) : Provedel; Akanji, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu.
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli
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