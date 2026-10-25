Parla il tecnico dell'Inter prima della sfida alla Fiorentina
VIDEO - Quando la Fiorentina si prese la vetta della Serie A distruggendo l'Inter
Così Christian Chivu prima di Inter-Fiorentina ai microfoni di Dazn:
Provedel merita questa maglia da titolare, ci darà un amano da qui a fine anno. La partita sarà dura, la Fiorentina è allenata bene e ha qualità. Possono mettere chiunque in difficoltà. Nelle prestazioni hanno raccolto meno di quanto meritassero, sarà difficile. Mkhtaryan? Io non guardo la carta d'identità. Fa parte del nostro gruppo e sappiamo quel che ci dà. SI merita questa maglia da titolare
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