Così Christian Chivu prima di Inter-Fiorentina ai microfoni di Dazn:

Provedel merita questa maglia da titolare, ci darà un amano da qui a fine anno. La partita sarà dura, la Fiorentina è allenata bene e ha qualità. Possono mettere chiunque in difficoltà. Nelle prestazioni hanno raccolto meno di quanto meritassero, sarà difficile. Mkhtaryan? Io non guardo la carta d'identità. Fa parte del nostro gruppo e sappiamo quel che ci dà. SI merita questa maglia da titolare