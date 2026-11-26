La Fiorentina sta avendo difficoltà in tutti i reparti, e l'attacco non fa eccezione. Nonostante i 17 gol in 12 partite, la sensazione, come scrive Repubblica, è che manchi un vero gioco corale. Le reti spesso sono arrivate da iniziative singole, più che da un sistema organizzato. Pellegrino è l'esempio più chiaro: il suo colpo di testa è l'arma migliore del repertorio, eppure non viene quasi mai sfruttata.

Mastantuono ed Njie si accendono a fasi alterne. Goncalves è un lusso dal primo minuto, visto lo squilibrio tattico che l'ex Sporting porta a questa squadra, sempre secondo Repubblica. Inoltre ci sono le riserve: Gnonto e Beto non stanno contribuendo, e non possono essere considerati titolari in una squadra con ambizioni di classifica.