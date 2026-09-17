La Nazionale italiana resta uno degli obiettivi principali di Wilfried Gnonto, che conosce bene l’ambiente azzurro dopo essere stato lanciato proprio da Roberto Mancini qualche anno fa: "Lo ringrazierò sempre per questa opportunità", ha raccontato l’attaccante, pronto però a concentrarsi innanzitutto sulla sua nuova avventura con la Fiorentina. L’esperienza maturata all’estero rappresenta per lui un bagaglio importante da mettere a disposizione della squadra, con la volontà di contribuire alla stagione viola e, allo stesso tempo, riconquistare spazio in Nazionale.

Sul piano personale, Gnonto preferisce non fissare traguardi numerici precisi, lasciando che siano le prestazioni a parlare. Un obiettivo, però, sembra già esserci, almeno in chiave di sfida con Cher Ndour: i due, già compagni e rivali in Under 21, erano soliti confrontarsi a suon di gol e assist. Una piccola competizione che potrebbe proseguire anche in questa nuova esperienza. Lo scrive La Repubblica.