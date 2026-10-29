Fiorentina-Atalanta, in programma giovedì alle 20.45 al Franchi, rappresenta un passaggio delicato per entrambe. I viola si ritrovano, come un anno fa, con appena quattro punti dopo otto giornate, nei bassifondi della classifica e senza vittorie casalinghe in Serie A da quasi duecento giorni.

Vanoli deve interrompere una serie di tre sconfitte consecutive e ritrovare un successo che restituisca fiducia al suo progetto. Sotto osservazione anche alcune scelte tattiche e sostituzioni che hanno condizionato le ultime partite, aumentando la pressione attorno al tecnico.

Anche la posizione di Maurizio Sarri è in discussione: l’Atalanta è indietro rispetto alle aspettative e il malcontento cresce in una piazza solitamente tranquilla come Bergamo. In caso di ulteriori sconfitte, sul suo futuro pesa l’ombra di Igor Tudor, indicato come possibile sostituto. La sfida di Firenze diventa dunque importante anche per la permanenza dell’allenatore sulla panchina nerazzurra. Lo scrive Repubblica.