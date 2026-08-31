Due partite, zero punti e sette gol subiti. È un avvio che non lascia spazio a interpretazioni quello della Fiorentina di Fabio Grosso, ma secondo la Repubblica il problema dei viola va oltre i numeri. Il quotidiano sottolinea infatti come, dopo quasi due mesi di lavoro tra preparazione e gare ufficiali, fosse lecito attendersi qualcosa in più sia dal punto di vista tattico che sotto il profilo della condizione fisica.

La squadra è ancora all'inizio di un nuovo percorso e i tanti cambiamenti estivi richiedono inevitabilmente tempo, ma proprio l'assenza di un'identità precisa rappresenta oggi una delle principali criticità. Secondo la Repubblica, Grosso si è ritrovato a lavorare con una rosa costruita per caratteristiche più orientate al palleggio e alla qualità, mentre la sua idea di calcio parte dal 4-3-3 e prevede anche l'utilizzo di esterni offensivi veri. Un equilibrio che, al momento, il tecnico non sembra ancora aver trovato.

A questo si aggiunge la situazione della vecchia guardia. La lunga incertezza sul futuro di giocatori come Kean, Dodô, Fagioli, Gudmundsson e Pongracic, considerati cedibili durante il mercato, avrebbe contribuito a creare un gruppo diviso tra nuovi arrivati e calciatori rimasti in una sorta di limbo.

Il risultato, secondo il quotidiano, è una Fiorentina che non appare semplicemente priva di gioco, ma ancora priva dei valori e dell'identità necessari per essere squadra. E proprio su questo dovrà concentrarsi il lavoro di Grosso una volta chiuso il mercato.