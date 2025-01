Repubblica: “Fiorentina in crisi. Nessun fatto dopo la settimana delle parole”

Eguagliare il record di 8 vittorie di fila in campionato e sognare a occhi aperti il ritorno in Champions salvo poi ritrovarsi a fare i conti con l’incapacità di tornare al successo e raccogliere così solo 2 punti nelle ultime 6 gare. A guardare il bicchiere mezzo pieno i viola sono al 6° posto (insieme al Bologna) in piena lotta sia per l’Europa League che per qualcosa di più grande. Ma a guardarlo mezzo vuoto, la squadra di Vincenzo Italiano è in serie positiva ormai da tempo e sia Milan che Roma, in mezzo alle loro difficoltà, non sono così lontane. Il rischio c’è e viene avvalorato da quanto visto sul campo. Perché dopo la settimana delle parole, dalla società alla dirigenza passando per il tecnico, di fatti concreti con i granata se ne sono visti davvero pochi. La 12ª rete in campionato (numero 16 in stagione) del solito Moise Kean abile di testa a indirizzare all’angolino alto, qualche guizzo di Gudmundsson che sta ritrovando brillantezza, la buona prova di Folorunsho alla sua prima da titolare e poco altro".