Repubblica: “Fazzini in panchina. E in difesa gioca Pablo Marì, un centrale out”

Repubblica sulla formazione della Fiorentina contro il Como

Redazione VN 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 08:42)

La Fiorentina affronta il Como alla ricerca di una vittoria che possa rappresentare la svolta della stagione. Dopo tre giornate senza successi e appena due punti conquistati, la squadra di Pioli ha bisogno di un risultato pieno per rilanciare le ambizioni di alta classifica dichiarate in estate. Il tecnico aveva avvertito che, dopo la “luna di miele” estiva con l’ambiente, sarebbero stati i risultati a fare la differenza: oggi vincere significherebbe non solo migliorare la classifica, ma anche sbloccarsi mentalmente.

La partita, tuttavia, non sarà semplice. Il Como di Fabregas si presenta come un avversario diretto per qualità e investimenti, capace di giocare con intensità e talento, soprattutto grazie a Nico Paz, considerato tra i migliori giovani del campionato. Pioli chiede ai suoi di migliorare l’approccio, troppo spesso costato caro: quattro dei sei gol subiti finora sono arrivati nei primi quindici minuti di gara. L’assetto sarà ancora a tre dietro, con Pongracic, Ranieri e Marì davanti a De Gea, mentre in mezzo Nicolussi Caviglia guiderà la manovra affiancato da Fagioli e Mandragora, favoriti su Sohm. Sugli esterni spazio a Dodò e Gosens, con il compito di dare ampiezza e spinta.

In attacco l’obiettivo principale sarà sbloccare Moise Kean, ancora a secco ma confermato titolare nonostante la febbre accusata in settimana. Accanto a lui dovrebbe esserci Roberto, in vantaggio su Gudmundssonche non è ancora al 100%, mentre Fazziniresta un’arma importante a gara in corso. I viola hanno finora tirato troppo poco in porta — solo sette conclusioni in tre giornate — e serve maggiore incisività per valorizzare un reparto offensivo che comprende, oltre a Kean, Dzeko e l’investimento su Piccoli. Al Franchi l’atmosfera sarà calda più per le temperature estive che per il tifo, con lo stadio lontano dal tutto esaurito ma con la Curva Ferrovia pronta a spingere la squadra verso la prima vittoria. Lo scrive Repubblica Firenze.