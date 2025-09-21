Viola News
CorSport su Gudmundsson: “Ci prova, vuole giocare. Pioli lo gestirà così”

Il Corriere dello Sport sulle condizioni di Gudmundsson
Gudmundsson resta il grande dubbio di Pioli in vista della sfida contro il Como. L’islandese, fermato in Nazionale da un problema alla caviglia, si è allenato con grande determinazione anche nei giorni di riposo concessi al gruppo, mostrando voglia di recuperare al più presto. Il fantasista ex Genoa è tornato regolarmente in gruppo e ha dato segnali incoraggianti, anche se non è ancora al massimo della condizione. L’allenatore ha lasciato intendere che lo utilizzerà comunque, magari non dall’inizio, per ridargli minuti e ritmo in vista delle prossime sfide decisive.

La probabile formazione vedrà ancora il 3-5-1-1, con De Gea in porta e il terzetto difensivo Comuzzo-Pongracic-Ranieri, chiamato a riscattarsi dopo le incertezze mostrate contro il Napoli. Pioli ha deciso di puntare sulla continuità, convinto che la gara con il Como possa rappresentare la chance giusta per ritrovare solidità e sicurezza. L’idea è quella di consolidare i meccanismi difensivi senza stravolgere troppo, lasciando tempo ai giocatori per crescere all’interno dello stesso assetto.

A centrocampo spazio a Dodo sulla corsia destra e Gosens sulla sinistra, mentre in mezzo Nicolussi Cavigliaguiderà la manovra al debutto da titolare, affiancato da Mandragora e Fagioli, con Sohm e Fazzini come alternative. In attacco Kean, completamente ristabilito dall’influenza, sarà il punto di riferimento centrale, con Gudmundsson in ballottaggio per supportarlo. Se l’islandese non dovesse farcela dal primo minuto, Fazzini o Piccoli rappresentano le principali opzioni. L’obiettivo resta chiaro: conquistare la prima vittoria in campionato e dare un segnale forte di ripartenza. Lo scrive il Corriere dello Sport.

