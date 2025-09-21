Oggi la Fiorentina dovrà limitare Nico Paz.Per farlo, secondo quanto riportato da Repubblica Firenze, Stefano Piolistarebbe studiando un particolare assetto. Tutto gira intorno a Nicolussi Caviglia:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Così Stefano Pioli vuole fermare Nico Paz. Il compito speciale”
Repubblica
Repubblica: “Così Stefano Pioli vuole fermare Nico Paz. Il compito speciale”
Repubblica svela un particolare tattico di Fiorentina-Como
In mezzo l’altra missione della partita sarà schermare Nico Paz,la vera arma del Como. L’argentino ha numeri top ed è tra i primi tre del campionato con Soulé e Thuram per tiri tentati, dribbling riusciti e occasioni create su azione: limitarlo questo pomeriggio sarebbe già una parte del successo, così come una pressione alta e costante al Como, andato in difficoltà con squadre che hanno concesso poco campo e poca capacità di ragionare, come Bologna e Genoa. II compito toccherà a Nicolussi Caviglia sicuro di un posto, più due tra Fagioli, Mandragora e Sohm. I primi due restano in vantaggio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA