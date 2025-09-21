Nazione: “Le sensazioni su Gudmundsson nate dall’allenamento di ieri”

La decisione definitiva in realtà verrà presa solo questa mattina, quando andrà in scena un «provino» per capire se davvero Gudmundsson, dopo il forfait col Napoli, potrà al massimo partire dalla panchina (a ieri le sensazioni al Viola Park erano proprio queste), anche se tutto lascia credere che molte delle valutazioni fatte per il reparto offensivo siano già state messe nero su bianco.

E verranno ufficializzate con la pubblicazione delle distinte: il 10 in panchina, pronto a subentrare, e davanti Kean con uno tra Fazzini, Piccoli e Dzeko. Tre elementi molto diversi tra loro dai quali però dovrebbe uscire come vincitore l'ex Empoli, apparso in fiducia negli spezzoni fin qui giocati. L'altra opzione più probabile? Piccoli, che sta bene e scalpita per giocare. Lo scrive la Nazione.