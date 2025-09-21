«Vogliamo alzare il livello». Parola del capitano viola, Luca Ranieri, che ai microfoni di SportMediaset ha raccontato obiettivi personali e di squadra: «Ci siamo divertiti nelle scorse stagioni, ma quest'anno è giusto provare a fare qualcosa di più. Non sarà facile perché tutte le squadre si sono migliorate ma sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni».
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Tutta la voglia di Ranieri: la fascia, Firenze e il sogno che si chiama Italia
Corriere dello Sport
Tutta la voglia di Ranieri: la fascia, Firenze e il sogno che si chiama Italia
Ranieri si racconta
Poi ancora: «La Nazionale? Era un sogno che sono riuscito a realizzare lo scorso giugno, so che è complicato rimanere nel giro azzurro perché ci sono molti calciatori forti nel mio ruolo. Con il lavoro quotidiano con la Fiorentina cercherò di guadagnarmi un'altra opportunità». Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA