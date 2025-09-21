Viola News
Tutta la voglia di Ranieri: la fascia, Firenze e il sogno che si chiama Italia

Corriere dello Sport

Tutta la voglia di Ranieri: la fascia, Firenze e il sogno che si chiama Italia

Ranieri si racconta
Redazione VN

«Vogliamo alzare il livello». Parola del capitano viola, Luca Ranieri, che ai microfoni di SportMediaset ha raccontato obiettivi personali e di squadra: «Ci siamo divertiti nelle scorse stagioni, ma quest'anno è giusto provare a fare qualcosa di più. Non sarà facile perché tutte le squadre si sono migliorate ma sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni».

Poi ancora: «La Nazionale? Era un sogno che sono riuscito a realizzare lo scorso giugno, so che è complicato rimanere nel giro azzurro perché ci sono molti calciatori forti nel mio ruolo. Con il lavoro quotidiano con la Fiorentina cercherò di guadagnarmi un'altra opportunità». Lo scrive il Corriere dello Sport.

