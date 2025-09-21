Tutta la voglia di Ranieri: la fascia, Firenze e il sogno che si chiama Italia

«Vogliamo alzare il livello». Parola del capitano viola, Luca Ranieri, che ai microfoni di SportMediaset ha raccontato obiettivi personali e di squadra: «Ci siamo divertiti nelle scorse stagioni, ma quest'anno è giusto provare a fare qualcosa di più. Non sarà facile perché tutte le squadre si sono migliorate ma sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni».