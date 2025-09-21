Fiorentina-Como si gioca anche sugli spalti: che sfida tra Vip e sportivi

La Nazione sul tifo Vip di Fiorentina-Como

Redazione VN 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 07:26)

La sfida tra Como e Fiorentina non si giocherà soltanto in campo, ma anche sugli spalti, dove il tifo vip promette spettacolo. Da una parte, il club lariano vanta un seguito internazionale fatto di attori di Hollywood, artisti e sportivi glamour; dall’altra, la Viola può contare soprattutto su campioni italiani e volti noti del mondo sportivo. Due mondi lontanissimi che si ritroveranno a vivere con passione la stessa partita, ciascuno con il proprio stile.

Per il Como spiccano nomi del calibro di Adrien Brody, Keira Knightley, Chris Pine, Terry Crews, oltre a volti dello sport come Pierre Gasly, e artisti come Sofiane Pamart o Kano. La Fiorentina, invece, trova sostegno da personaggi legati più al panorama sportivo nazionale: da Leonardo Fabbri, protagonista ai Mondiali di atletica, a Larissa Iapichino, Matteo Berrettini e la campionessa del mondo di volley Kate Antropova, senza dimenticare gli immancabili Carlo Conti e Matteo Renzi. Una presenza meno hollywoodiana, ma certamente più radicata nel contesto italiano.

Non è comunque una novità vedere il mondo dello spettacolo vicino al club viola. Negli anni passati, figure come Vittorio Cecchi Gori hanno portato a Firenze star internazionali: da Valeria Mazza a Maria Grazia Cucinotta fino al celebre episodio della promessa di una cena con Sharon Stone pur di convincere Marcio Santos a firmare. Il Como, per tradizione, ha ancora strada da fare per raggiungere simili legami storici, ma oggi può già contare su un parterre di stelle capace di dare visibilità mondiale alla squadra. Lo scrive la Nazione.