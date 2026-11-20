La Fiorentina riparte da Monza, con qualche cambio all'orizzonte. E nella sosta Vanoli ha lavorato su diversi concetti chiave, la difesa in primis. Il tecnico sa che per risalire la china la squadra deve incassare meno reti e trovare maggiore equilibrio, anche perché i numeri parlano chiaro: seconda peggior difesa del campionato proprio con Monza e Udinese e dietro solo al Sassuolo, con 25 reti incassate fin qui.

Ranieri-Dragusin coppia possibile

Eppure, spiega Repubblica, il tecnico subentrato a Grosso è già passato da una media di 3 a una di 2 reti subite ma non basta. Per questo ha lavorato molto sulla fase difensiva nella sosta. De Gea ha incassato solo due volte una rete e mai ha registrato un clean sheet a parte in Coppa Italia.

E allora il recupero di Ranieri offre opportunità importanti: la coppia con Dragusin sembra offrire maggiori garanzie. Hanno giocato insieme anche a Salerno e si conoscono e lo spezzino è una soluzione più che un problema per i viola. A Monza, quindi, potrebbe riposare Viery, visto che anche Joao Mario o Valdepenas offrono garanzie giuste. A destra non si discute Jimenez, che sta facendo bene e piace per come affronta le gare. Infine De Gea, che deve dare maggior fiducia nelle prestazioni per mostrare beneficio a tutto il reparto ed evitare alti e bassi. Insomma, cercasi svolta in difesa.