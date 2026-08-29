Giornata importante tra la partita contro il Frosinon e i festeggiamenti per il centenario
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Sarà una giornata importante per la Fiorentina. Prima, alle 18.30, la partita contro il Frosinone, poi i festeggiamenti per il centenario del club viola. Proprio su quest'aspetto si concentra Repubblica Firenze che scrive:
Dopo lo spettacolo andato in scena per le vie del centro martedì sera, Firenze è pronta a vestirsi di nuovo a festa per celebrare il primo secolo di storia della Fiorentina. Anzi, ha già iniziato a farlo. Nella notte, infatti, il viola ha illuminato alcuni dei luoghi più simbolici della città. Le porte storiche, il Loggiato degli Innocenti, il David di piazzale Michelangelo e il Biancone di piazza della Signoria si sono accesi del colore della Fiorentina. Una Firenze tutta colorata di viola, nel giorno in cui il club ha spento cento candeline. Un omaggio che ha racconta ancora una volta il legame tra la squadra e la città, che il Comune ha voluto sottolineare inserendo le illuminazioni nel programma ufficiale delle celebrazioni. Ma questa sera sarà il Franchi (totalmente sold out) il punto di arrivo della festa. Prima, però, ci sarà il calcio: alle 18.30 la Fiorentina scenderà in campo contro il Frosinone per la prima gara casalinga del campionato. Poi, quando la partita sarà finita, lo stadio cambierà ancora una volta pelle. Il calcio lascerà spazio allo spettacolo e il prato del Franchi diventerà il palcoscenico del grande finale del centenario. Sarà una festa lunga oltre un’ora, costruita per attraversare cento anni di storia del club. Luci, immagini, musica ed effetti speciali accompagneranno il racconto dalla nascita della Fiorentina fino ai giorni nostri. E sopra lo stadio i droni saranno protagonisti dello show, disegnando figure e aggiungendo un’altra dimensione a una serata pensata per essere soprattutto un grande colpo d’occhio. Dal palco, poi, prenderanno la parola anche il presidente Giuseppe Commisso e la madre Catherine. L’appuntamento è fissato al termine della gara, con uno spettacolo che promette di trasformare lo stadio in un grande teatro viola. Il cuore della serata però saranno loro, gli ex viola. I campioni che hanno attraversato le diverse epoche della Fiorentina torneranno a casa per una sfilata d’onore sul prato del Franchi. Volti e maglie che appartengono a generazioni diverse, ma che hanno in comune il fatto di essere entrati nella storia della società e nei ricordi dei tifosi. Da chi ha vissuto le grandi stagioni del passato a chi ha indossato la maglia viola più recentemente, sarà una passerella della memoria.
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