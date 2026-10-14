La Fiorentina aspetta il recupero di Atta, ma la situazione del centrocampista resta da monitorare. Come ricostruisce la Repubblica, i primi fastidi all'addome risalgono ai primi giorni di agosto, dopo le visite mediche sostenute il 9 luglio al momento dell'arrivo dall'Udinese.

Alla vigilia dell'esordio in Coppa Italia contro il Benevento, Fabio Grosso aveva minimizzato il problema: «Qualche giorno fa Atta ha avuto qualche problemino ma ora sta meglio». Il giocatore era poi sceso regolarmente in campo da titolare contro il Benevento, la Roma e il Frosinone, prima di accusare nuovi fastidi a inizio settembre.

Alla vigilia della sfida contro il Torino, Grosso aveva spiegato: «Atta ha accusato dei fastidi e lo dobbiamo valutare». Il centrocampista era partito dalla panchina, entrando nella ripresa. Con l'arrivo di Vanoli la situazione non si è risolta: dopo le gare contro Venezia e Napoli, Atta ha saltato la trasferta di Genova e il suo rientro resta incerto.

La Fiorentina non vuole forzare i tempi e procederà con cautela, valutando giorno dopo giorno la risposta del giocatore ai carichi di lavoro.