La partita di Christ Inao Oulai a Marassi è passata dai sorrisi, dalla musica in cuffia e dal balletto prima del match alla rabbia per la sostituzione all’intervallo e al ritorno in campo a testa bassa. La scelta di Vanoli di schierarlo trequartista, inizialmente accolta con entusiasmo dai tifosi, non ha funzionato: «Ho deciso di schierarlo in quella posizione per assorbire Frendrup», ha spiegato il tecnico, sottolineando però le difficoltà di tutta la squadra nel primo tempo. Oulai ha lavorato soprattutto senza palla, mostrando soltanto a sprazzi la qualità nel fraseggio: l’unica occasione significativa è stata un tiro di poco fuori su assist di Gnonto, prima delle difficoltà nel trovare posizione, dell’ammonizione per eccesso di foga e del cambio.

Acquistato per 30 milioni dopo un’estenuante trattativa estiva con il Trabzonspor, l’ivoriano è ancora lontano dal rendimento mostrato al Mondiale con la propria nazionale e l’intesa con Fagioli fatica a decollare. A suo favore giocano la giovane età, essendo un classe 2006, e la fiducia della società, che aveva previsto alcuni mesi di apprendistato e difficoltà nell’adattamento al calcio italiano. Nel medio-lungo periodo, però, servirà un cambio di passo, anche attraverso una collocazione tattica più adatta.

Vanoli, che lo considera un piccolo Kanté, allenato ai tempi del Chelsea, deve ancora trovare la soluzione per valorizzarne il potenziale. Oulai appare troppo disordinato tatticamente per sostituire Fagioli da regista, poco equilibrato per affiancarlo da mezzala e sprecato sulla trequarti. L’obiettivo del tecnico è arrivare a un 4-2-3-1 che permetta la convivenza di Fagioli e Oulai, ma difficilmente questa soluzione verrà adottata già contro il Como: è più probabile che venga sviluppata in seguito. Lo scrive Repubblica Firenze.