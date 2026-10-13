"Fabregas? C’è una lunga fila di interessati, molti altri lo saranno"
Focus VN - "Siamo giovani": non può essere (solo) questo il problema
Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha parlato al Corriere dello Sport. Tra i tanti temi toccati ha citato anche la Fiorentina:
Inter, Roma e Napoli hanno provato a portarvi via Fabregas.
«C’è una lunga fila di interessati, molti altri lo saranno. Le persone hanno le proprie ambizioni. Vogliamo che il suo lavoro continui a rendere il Como più forte. Questo significa sostenerlo adeguatamente oggi e costruire un’organizzazione capace di portare avanti quel lavoro quando arriverà il suo prossimo capitolo».
Vede un erede? Per alcuni Aquilani gli somiglia.
«Scegliere un allenatore non è compito mio. Non gestisco l’area tecnica. Abbiamo un “football council”. Cesc avrà sempre una voce importante e un contributo rilevante in quelle discussioni».
Nico Paz in estate ha scelto voi anziché il Real.
«La decisione di Nico significa molto, ma per noi è una responsabilità importante: dobbiamo offrirgli le condizioni giuste per migliorare. Può diventare ancora più forte».
Ramón, Perrone, Da Cunha, Baturina, Diao, Douvikas. La rosa ha un’età media di 25 anni. Resterà questo il target di acquisti?
«Per ottenere un ritorno da quell’investimento dobbiamo puntare su talenti che possano svilupparsi e crescere di valore. Ma l’età media non deve mai diventare da sola un criterio di selezione. Ogni giocatore deve essere adatto al nostro calcio».
In Italia si fa fatica a investire sui giovani.
«Anche Parma e Fiorentina lo fanno».
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