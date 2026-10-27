Un mistero da 30 milioni. Potrebbe essere il titolo di un romanzo giallo, ma è anche la fotografia della situazione di Christ Inao Oulai alla Fiorentina. Dopo essere rimasto in panchina contro il Como, il centrocampista ivoriano non ha trovato spazio nemmeno nella trasferta di Milano contro l’Inter. Un’esclusione che fa rumore, soprattutto alla luce dell’investimento sostenuto dal club in estate.

Arrivato dal Trabzonspor dopo un Mondiale disputato ad alto livello con la Costa d’Avorio, Oulai era stato individuato come uno dei giovani su cui costruire la nuova Fiorentina. La trattativa con il club turco si è conclusa per una cifra complessiva di 30 milioni di euro, ma finora il rendimento in termini di presenze e minuti è rimasto lontano dalle aspettative. I numeri raccontano le difficoltà del classe 2006. Durante la gestione Grosso aveva raccolto 155 minuti in quattro partite disponibili; con l’arrivo di Paolo Vanoli, invece, il suo impiego è sceso a 135 minuti in sei gare. In totale, appena il 25% del tempo a disposizione.

Alla base c’è innanzitutto la concorrenza di Nicolò Fagioli, diventato un punto fermo del centrocampo viola. A questo si aggiunge il percorso di crescita tattica che Oulai deve ancora completare. Le sue doti atletiche e dinamiche, che gli sono valse paragoni con Kanté, non bastano ancora a garantirgli un posto: Vanoli vuole maggiore disciplina e attenzione agli equilibri della squadra. A Milano il centrocampista non era al meglio per una botta rimediata durante la rifinitura al Viola Park, ma la sua esclusione sembra inserirsi in un quadro più ampio, legato alle gerarchie e alle richieste dell’allenatore.

Prima della sfida contro l’Inter, Vanoli aveva chiarito la propria posizione: “Quando avrà la sua occasione se la deve tenere e lavorare per continuare sulla sua strada. Sta bene e si deve conquistare il posto. Semplice, un giovane deve fare questo. Al di là del prezzo, che non mi interessa. Lui è un giocatore importante e quando arriverà l’occasione se la deve tenere stretta”.

Parole che ribadiscono il concetto che Oulai dovrà guadagnarsi le proprie opportunità sul campo. La società, dal canto suo, non intende interferire nelle scelte tecniche, anche se resta la consapevolezza del peso dell’investimento e dello scarso utilizzo di uno dei colpi più onerosi dell’ultima campagna acquisti. La speranza è che il centrocampista riesca presto a ritagliarsi uno spazio maggiore, trasformando le aspettative estive in un contributo concreto alla causa viola. Lo scrive Repubblica.