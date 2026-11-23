Cinque partite per cambiare il volto della stagione. La Fiorentina riparte questa sera da Monza, alle 20:45, con un calendario che potrebbe offrirle l'occasione di allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica. Un successo in Brianza permetterebbe ai viola di portarsi a cinque punti dalla zona retrocessione, scavalcare il Lecce e iniziare a guardare con maggiore fiducia verso il centro della graduatoria.

Dopo il Monza, prima di Natale, arriveranno Udinese, Cagliari, Parma e Bologna. Cinque appuntamenti nei quali Vanoli cercherà quella continuità di risultati finora mai trovata. Il pareggio con la Juventus, accompagnato dagli applausi del Franchi e dal coro della curva "Vi vogliamo così", rappresenta il punto da cui ripartire. Ma le gare dopo la sosta sono spesso state complicate per la Fiorentina e il tecnico si aspetta un segnale di maturità. La trasferta in Brianza nasconde più di un'insidia. Nei tre precedenti di Serie A giocati a Monza, la Fiorentina ha vinto soltanto una volta, nel dicembre 2023 con Italiano in panchina, perdendo le altre due sfide.

Anche i numeri delle due squadre raccontano una situazione simile: 17 gol segnati e 25 subiti per entrambe, con il Monza distante appena due lunghezze dai viola. Tra i pericoli principali c'è Gustavo Varela, riferimento offensivo della formazione biancorossa.

Vanoli cerca equilibrio. Atta torna dopo due mesi

Durante la sosta. I 16 gol incassati nelle otto partite della sua gestione sono troppi per una squadra che punta a risalire la classifica. L'obiettivo è trovare un equilibrio che consenta di sfruttare le qualità offensive della rosa, a partire da, senza continuare a concedere così tanto agli avversari.

Le buone notizie arrivano dall'infermeria, finalmente quasi vuota. Soltanto Pongracic e Parisi restano indisponibili, mentre il recupero più significativo riguarda Atta, nuovamente convocato dopo due mesi di assenza. Il francese, tra gli investimenti più importanti dell'ultima estate, dovrebbe partire dalla panchina, ma potrebbe già trovare spazio a gara in corso. Una soluzione in più per Vanoli, che avrà maggiori possibilità di intervenire sulla partita qualora il piano iniziale non dovesse funzionare.

La Fiorentina ha adesso davanti un mese nel quale provare a trasformare i segnali incoraggianti delle ultime uscite in risultati. Cinque gare per risalire la classifica e iniziare a costruire quella continuità necessaria per dare sostanza al progetto di Paratici. Lo scrive Repubblica