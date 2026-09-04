Un pranzo per parlare del passato, del presente e del futuro della Fiorentina. Come racconta Repubblica, l'incontro tra Gabriel Omar Batistuta e Franco Mastantuono ha il sapore di un possibile passaggio di consegne tra chi ha scritto pagine indelebili della storia viola e chi sogna di entrarci. I due si sono incontrati mercoledì scorso a pranzo, prima della partita del Centenario tra la Fiorentina All Star e le Legends della Serie A, nella quale Batistuta è stato protagonista con una doppietta. Il Re Leone ha raccontato a Mastantuono cosa significa giocare per la Fiorentina e vivere Firenze. Il pranzo è stato immortalato da una foto dei due sorridenti e abbracciati, diventata rapidamente virale anche in Argentina. Mastantuono, considerato uno dei talenti più importanti del calcio argentino, dovrà ora provare a consacrarsi con la Fiorentina dopo il primo anno europeo a Madrid.

L'inizio, nonostante le difficoltà della squadra, ha già lasciato intravedere alcune delle sue qualità: dalla rabona contro il Frosinone alle accelerazioni mostrate a Roma. Domani contro il Torino ci sarà una nuova occasione. In una Fiorentina rivoluzionata dal mercato e potenzialmente più adatta alle sue caratteristiche, Mastantuono dovrebbe agire largo a destra nel tridente offensivo, sfruttando gli spazi e la possibilità di accentrarsi per inventare con il mancino. La condizione fisica non è ancora quella migliore, ma la voglia di incidere non manca. Fuori dal campo il suo inserimento nella realtà fiorentina procede già bene. Ora serve l'acuto sul rettangolo verde. Magari proprio dopo i consigli del suo nuovo cicerone: Gabriel Batistuta.