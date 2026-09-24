Franco Mastantuono è stato convocato da Lionel Scaloni per le tre amichevoli dell’Argentina: il 30 settembre contro la Bolivia, il 3 ottobre con il Burkina Faso e il 6 ottobre contro il Benin. Quest’ultima, in programma al Monumental di Buenos Aires, viene presentata come la partita d’addio di Lionel Messi alla Nazionale. Per il talento viola sarà un’occasione speciale, dopo un avvio di stagione segnato anche dalla tripletta al Venezia.

Al suo arrivo in Argentina, Mastantuono ha parlato con soddisfazione dell’esperienza a Firenze: «Mi sto adattando al calcio italiano, sto giocando molto bene quindi sono contento». Il buon inizio con la Fiorentina lo ha riportato nel gruppo della Nazionale maggiore, mentre cresce l’intesa con Paolo Vanoli, che ne apprezza anche il sacrificio nella fase difensiva e l’atteggiamento verso i compagni.

Vanoli attende il rientro del giocatore il 7 ottobre, a pochi giorni dalla trasferta di Genova. Salvo problemi fisici o affaticamento dopo gli impegni con l’Argentina, Mastantuono dovrebbe essere regolarmente tra i titolari alla ripresa del campionato. Lo scrive Repubblica.