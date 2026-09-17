VIDEO - Il portiere esce e si dimentica di rientrare: il gol è virale

È bastato poco a Oulai per prendersi la Fiorentina. In Coppa Italia con il Pisa l’ivoriano ha toccato percentuali quasi perfette in ogni fase del match: 99% di precisione nei passaggi, quattro lanci lunghi su quattro completati, tre dribbling su quattro riusciti, sei duelli su nove totali vinti e 49 passaggi su 50 completati nella metà campo offensiva. E infatti, a fine partita, tutti i compagni lo hanno spinto sotto la curva per prendersi gli applausi dai tifosi.

Tifosi che attendono un centrocampo composto da Oulai, Fagioli, Atta. Magari già contro il Napoli, oppure al ritorno dalla sosta con il Genoa. Vanoli potrebbe anche pensare a un cambio modulo con Fagioli e Oulai a metà campo e Atta alle spalle della prima punta. Molto dipenderà da Atta, che con il Pisa è rimasto fuori a scopo precauzionale ma che sarà quasi sicuramente titolare con il Napoli. Lo scrive La Repubblica.