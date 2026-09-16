Gli Elefanti, ora allenati dal francese Hervé Renard, giocheranno tre partite
VIDEO - Vanoli: "Oulai come Kantè. C'è solo una differenza"
Il centrocampista della Fiorentina Christ Inao Oulaï è tra i convocati della Costa d'Avorio in vista dei primi impegni ufficiali della stagione.
Gli Elefanti, ora allenati dal francese Hervé Renard, sfideranno Ghana in casa (giovedì 24 settembre) e Somalia in trasferta (martedì 29) nelle qualificazioni per la prossima Coppa d'Africa, per poi chiudere con l'amichevole di prestigio contro il Camerun (sabato 3 ottobre) di nuovo davanti al pubblico amico.
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