Contro l’Udinese, Paolo Vanoli torna al 4-3-3 per dare più equilibrio alla Fiorentina. Il momento e la classifica spingono il tecnico ad accantonare il 4-2-3-1 e a inserire un centrocampista in più, con Pedro Gonçalves destinato a partire dalla panchina. Tra i convocati mancano Viery, che rischia di restare fuori fino a fine anno per l’infortunio alla coscia, oltre a Pongračić e Parisi.

Le scelte in difesa sono quasi obbligate. Davanti a De Gea giocheranno Drăgușin e Ranieri al centro, con Jiménez e João Mário sulle fasce. In mediana sono attesi Ndour e Brescianini ai lati di Fagioli, favorito per la regia dopo che Oulai ha saltato l’allenamento di gruppo di venerdì per motivi familiari. Atta è a disposizione, ma deve ancora ritrovare la condizione per partire titolare.

Nel tridente sono attesi Mastantuono a destra e Njie a sinistra. Il dubbio principale riguarda il centravanti, con Pellegrino favorito per la conferma e Beto ancora in corsa. Vanoli ha provato a lungo in settimana il guineense, che punta a giocare dal primo minuto contro la sua ex squadra. Lo scrive Repubblica Firenze.