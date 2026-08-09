Buona la prima, ma pure la seconda. Perché la soddisfazione dei tifosi viola sugli spalti del Viola Park nelle prime uscite della formazione di Grosso è apparsa piuttosto evidente, anche alla luce del gioco espresso dalla squadra. E in particolare sono i nuovi a piacere più di tutti, visto che effettivamente il loro contributo alza l'asticella. L'edizione odierna di Repubblica si focalizza proprio sui nuovi nomi della rosa, che fino a qui hanno tutti strappato applausi. Dragusin e Atta sono i più cercati negli elogi, ma per tutti ci sono state da subito ottime impressioni.

Tre ingredienti

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Perché essenzialmente quesi due? I motivi sono almeno tre:. Dragusin (già sbocciato a Genova prima del Tottenham) ha mostrato una fisicità invidiabile e una capacità forte di dominare la difesa, l'ex Udinese mixa al meglio capacità tecnica e fisica, ha un gran tocco di palla e sa condurre il gioco. Se il buongiorno si vede dal mattino...