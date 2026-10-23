Secondo Repubblica l'ex capitano viola sarà della partita
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Le principali novità della Fiorentina per San Siro, oltre al possibile impiego di Oulai a centrocampo, riguardano la difesa. Ranieri è pronto a tornare titolare, ma resta da definire la sua posizione: centrale accanto a Dragusin oppure sulla sinistra.
Per il ruolo di terzino sinistro è aperto un ballottaggio a tre tra lo stesso Ranieri, Viery e Valdepeñas. Sulla fascia destra, invece, Jimenez appare favorito rispetto a Dodô.
In attacco sono attesi Mastantuono, Pellegrino e Njie. Vanoli potrà chiarire gli ultimi dubbi nella conferenza stampa di oggi, in programma alle 16. Lo scrive Repubblica Firenze.
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