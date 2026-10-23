La partita contro l’Inter può offrire a Oulai una nuova occasione per rilanciarsi e allontanare le incertezze sul futuro. Il centrocampista aveva scelto la Fiorentina convinto da Paratici e dalla prospettiva di un ruolo centrale nel progetto, nonostante la giovane età.

Le difficoltà iniziali, prima con Grosso e poi con Vanoli, erano state messe in conto anche dal giocatore. Nel medio-lungo periodo serviranno però maggiore impiego e un cambio di passo, per valorizzare un patrimonio tecnico importante per il presente e il futuro del club.

Intanto circolano voci di mercato in vista di gennaio, con il Galatasaray che continua a seguirlo. La posizione della Fiorentina resta comunque ferma: Oulai è considerato incedibile. Lo scrive Repubblica.