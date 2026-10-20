La giovane Fiorentina di Vanoli continua a mostrare limiti che stanno diventando cronici. Gli errori possono essere comprensibili per una squadra nuova e ricca di giovani, ma 17 gol subiti in sette giornate rappresentano un dato allarmante. Cambiano gli interpreti della difesa, ma il rendimento non migliora.

Dopo la gara contro il Como, il tecnico viola ha ribadito la necessità di cambiare mentalità: “Sono arrabbiato per i gol presi, bisogna mettere dentro la mentalità del difendere e il sangue quando una palla arriva dentro l’area. Lì non c’è gioventù, quando passa un pallone va azzannato e il problema non si risolve aggiungendo difensori in campo”.

Oltre alle lacune difensive, preoccupa la reazione agli episodi sfavorevoli. Dopo aver subito un gol, la Fiorentina fatica a ritrovare equilibrio, come accaduto contro il Como e già contro il Genoa. “A ogni episodio contrario per cinque o sei minuti usciamo dalla partita”, ha ammesso Vanoli. Un problema che chiama in causa anche la personalità del gruppo.

Il caso Var

Intanto la società ha chiesto ufficialmente alla Lega Calcio gli audio dei colloqui arbitrali sul vantaggio del Como, arrivato dopo un contatto contestato su Pedro Gonçalves. Restano dubbi anche sul gol del 2-2 annullato a Pongracic: dopo il malfunzionamento del fuorigioco semiautomatico, non sarebbero state mostrate immagini chiare della posizione del difensore. Lo scrive Repubblica.