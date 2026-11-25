Il pesante tonfo per 3-0 subito a Monza ha provocato una scossa fortissima in casa Fiorentina. Al termine di una conferenza stampa bollente, mister Paolo Vanoli ha annunciato la decisione di mandare la squadra in ritiro: "C'è solo da chiedere scusa ai tifosi, da giovedì andremo tutti in ritiro". Una scelta arrivata dopo una mediazione con la società che, complice un calendario fittissimo fino a Natale, ha concesso ai giocatori la giornata di oggi come unico giorno libero prima della ripresa degli allenamenti prevista per domani al Viola Park. Da giovedì la squadra vivrà isolata nel centro sportivo di Bagno a Ripoli h24, con tutte le attività media e promozionali sospese, fino a sabato sera, quando il gruppo si trasferirà a Udine per la decisiva sfida di domenica alle 12:30.

Obiettivo salvezza e parole da leader

La priorità assoluta dell'ambiente viola è adesso quella di fare un bagno di umiltà e focalizzarsi sul raggiungimento immediato dei 40 punti, l'unico vero traguardo da inseguire per evitare di scivolare pericolosamente nella lotta per non retrocedere. Il messaggio del tecnico alla squadra è stato chiaro: il talento dei singoli, se slegato dall'atteggiamento e dalla fame agonistica, non è sufficiente per uscire dai momenti di crisi. Una posizione di fermezza pienamente condivisa sia dalla dirigenza sia dai senatori dello spogliatoio, guidati da David De Gea, che nel post-gara di Monza ha confermato la necessità di accettare il punitivo ritiro di Bagno a Ripoli per comprendere la gravità della situazione e ritrovare lo spirito di squadra indispensabile per affrontare il campionato italiano.

Rivoluzione tattica: addio al 4-2-3-1

Oltre alla tenuta mentale, la debacle di Monza ha messo a nudo evidenti squilibri tattici tra i reparti. L'esperimento del 4-2-3-1 con Goncalves, Mastantuono e Gnonto alle spalle di Pellegrino, unito a una mediana a due composta da Oulai e Ndour e a due terzini di spinta, è apparso fin troppo sprezzante del pericolo e poco protettivo in fase difensiva. In vista della delicatissima gara contro l'Udinese (ultima a quota 6 punti insieme al Venezia e a soli tre passi dai viola), Vanoli valuta di accantonare la trazione anteriore per rispolverare il 4-3-3 o tornare alla difesa a tre. Per dare maggiore copertura si profila l'inserimento di Brescianini a centrocampo e il rilancio dal 1' di Fagioli in regia.