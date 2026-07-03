Rep: “Thorstvedt spinge Mandragora in regia. Sarà il nuovo alter ego di Fagioli”

Le grandi manovre in casa Fiorentina entrano nel vivo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di La Repubblica, il direttore sportivo viola Fabio Paratici continua a muoversi con decisione per rinforzare il centrocampo, provando a chiudere una trattativa impostata ormai da diversi giorni per Kristian Thorstvedt. Il Sassuolo non ha fretta e spera che la vetrina del Mondiale possa scatenare un'asta attorno al norvegese; tuttavia, il club neroverde sa bene che tirare troppo la corda a un solo anno dalla scadenza contrattuale del giocatore potrebbe rivelarsi un errore. La Fiorentina è pronta ad approfittare di questa situazione per regalare alla mediana un nuovo incursore, con caratteristiche differenti rispetto a Fabbian, Ndour e Brescianini. Con l'innesto di Thorstvedt, peraltro, Mandragora potrebbe essere abbassato di qualche metro in cabina di regia diventando l'alter ego di Fagioli.