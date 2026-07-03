Le grandi manovre in casa Fiorentina entrano nel vivo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di La Repubblica, il direttore sportivo viola Fabio Paratici continua a muoversi con decisione per rinforzare il centrocampo, provando a chiudere una trattativa impostata ormai da diversi giorni per Kristian Thorstvedt. Il Sassuolo non ha fretta e spera che la vetrina del Mondiale possa scatenare un'asta attorno al norvegese; tuttavia, il club neroverde sa bene che tirare troppo la corda a un solo anno dalla scadenza contrattuale del giocatore potrebbe rivelarsi un errore. La Fiorentina è pronta ad approfittare di questa situazione per regalare alla mediana un nuovo incursore, con caratteristiche differenti rispetto a Fabbian, Ndour e Brescianini. Con l'innesto di Thorstvedt, peraltro, Mandragora potrebbe essere abbassato di qualche metro in cabina di regia diventando l'alter ego di Fagioli.
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VIOLA NEWS news viola stampa Rep: “Thorstvedt spinge Mandragora in regia. Sarà il nuovo alter ego di Fagioli”
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Rep: “Thorstvedt spinge Mandragora in regia. Sarà il nuovo alter ego di Fagioli”
La Repubblica fa il punto sul mercato viola: Paratici accelera per Thorstvedt a centrocampo. Fazzini può andare a Cagliari
Le uscite—
Non solo entrate, perché il mercato viola fa registrare importanti novità anche sul fronte delle uscite. Si apre infatti la concreta possibilità di un trasferimento in prestito a Cagliari per Jacopo Fazzini. È invece ufficiale l'addio definitivo di Lucas Beltran, ceduto al River Plate: nelle casse della Fiorentina andranno 7 milioni di euro fissi, a cui si aggiungerà il 50% sulla futura rivendita dell'attaccante argentino.
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