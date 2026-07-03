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Gazzetta: “Via libera al prestito per Piccoli e Comuzzo, la Lazio ci prova”

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Clamoroso sorpasso di Piccoli, che diventa il primo obiettivo di Gattuso per la Lazio. La Fiorentina apre al prestito
Redazione VN

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre un focus di mercato molto interessante sull'asse Fiorentina-Lazio, svelando un clamoroso scatto per il reparto avanzato dei biancocelesti. Si registra infatti il netto sorpasso di Roberto Piccoli, che è balzato improvvisamente in cima alla lista dei desideri per l'attacco capitolino, scavalcando sia le piste italiane (Lucca e Pinamonti) che quelle estere (Broja e Bamba Dieng).

Gattuso chiama Piccoli

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A spingere con forza per questa soluzione è soprattutto il neo-tecnico della Lazio Rino Gattuso, che stravede per le caratteristiche del classe 2001, da lui stesso lanciato e fatto debuttare in Nazionale lo scorso autunno. Ma l'affare convince tutti anche per motivi strategici ed economici: la trattativa può infatti decollare in tempi rapidissimi. La Fiorentina ha aperto alla cessione inprestito oneroso (valutato attorno a 1,5 milioni di euro) senza obbligo di riscatto. Una formula ideale per la Lazio, che opera in un mercato a saldo zero, e ottimale per il ragazzo, reduce da un'annata in chiaroscuro all'ombra del Franchi (dopo i 25 milioni sborsati dai viola un anno fa) e chiuso a Firenze dalla titolarità di Moise Kean.

Non solo l'ex Cagliari

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I dialoghi tra i due club, però, non si fermano qui. Nell'incontro si è parlato diffusamente anche del futuro di Pietro Comuzzo. La situazione del giovane difensore è speculare a quella di Piccoli: la Fiorentina spinge per cederlo ma unicamente in prestito secco per farlo giocare. Sul tavolo c'è stato spazio anche per l'esterno laziale Cancellieri, profilo da tempo gradito ai dirigenti toscani; tuttavia, il recente stop forzato di Isaksen (operatosi di pubalgia e fuori per due mesi) rischia di bloccare la partenza del giocatore romano, rimettendo tutto in discussione.

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