Gazzetta: “Via libera al prestito per Piccoli e Comuzzo, la Lazio ci prova”

Clamoroso sorpasso di Piccoli, che diventa il primo obiettivo di Gattuso per la Lazio. La Fiorentina apre al prestito

Redazione VN 3 luglio 2026 (modifica il 3 luglio 2026 | 09:32)

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre un focus di mercato molto interessante sull'asse Fiorentina-Lazio, svelando un clamoroso scatto per il reparto avanzato dei biancocelesti. Si registra infatti il netto sorpasso di Roberto Piccoli, che è balzato improvvisamente in cima alla lista dei desideri per l'attacco capitolino, scavalcando sia le piste italiane (Lucca e Pinamonti) che quelle estere (Broja e Bamba Dieng).

Gattuso chiama Piccoli — A spingere con forza per questa soluzione è soprattutto il neo-tecnico della Lazio Rino Gattuso, che stravede per le caratteristiche del classe 2001, da lui stesso lanciato e fatto debuttare in Nazionale lo scorso autunno. Ma l'affare convince tutti anche per motivi strategici ed economici: la trattativa può infatti decollare in tempi rapidissimi. La Fiorentina ha aperto alla cessione inprestito oneroso (valutato attorno a 1,5 milioni di euro) senza obbligo di riscatto. Una formula ideale per la Lazio, che opera in un mercato a saldo zero, e ottimale per il ragazzo, reduce da un'annata in chiaroscuro all'ombra del Franchi (dopo i 25 milioni sborsati dai viola un anno fa) e chiuso a Firenze dalla titolarità di Moise Kean.

Non solo l'ex Cagliari — I dialoghi tra i due club, però, non si fermano qui. Nell'incontro si è parlato diffusamente anche del futuro di Pietro Comuzzo. La situazione del giovane difensore è speculare a quella di Piccoli: la Fiorentina spinge per cederlo ma unicamente in prestito secco per farlo giocare. Sul tavolo c'è stato spazio anche per l'esterno laziale Cancellieri, profilo da tempo gradito ai dirigenti toscani; tuttavia, il recente stop forzato di Isaksen (operatosi di pubalgia e fuori per due mesi) rischia di bloccare la partenza del giocatore romano, rimettendo tutto in discussione.