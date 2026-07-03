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Nazione: “Cinque testimonial della maglia e una maledizione da sfatare”

Nazione: “Cinque testimonial della maglia e una maledizione da sfatare” - immagine 1
La Fiorentina ha scelto cinque volti testimonial della nuova maglia: Ranieri, Mandragora, Fagioli, Ndour e De Gea. Sperando che restino.
Redazione VN

Ranieri, Mandragora, Fagioli, Ndour e De Gea. Sono loro i cinque volti scelti dalla Fiorentina per indossare le nuove maglie targate Joma che accompagneranno i viola nella prossima stagione. Tutti agghindati con abiti storici e rinascimentali, sono i rappresentanti "punti fermi" della squadra, nella speranza che si possa sfatare un tabù: il fatto che qualcuno scelto come testimonial poi lasciasse Firenze.

I precedenti

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Come già avvenuto in passato, rileva La Nazione, è capitato che qualcuno salutasse in corso d'opera: nel 2012 avvenne con Behrami che passò al Napoli, poi nel 2017 con Bernardeschi, Borja Valero e Kalinic. Oggi l'augurio è che la scelta dei cinque soggetti possa regalare la loro permanenza in maglia viola.

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