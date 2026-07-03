Nazione: “Cinque testimonial della maglia e una maledizione da sfatare”

La Fiorentina ha scelto cinque volti testimonial della nuova maglia: Ranieri, Mandragora, Fagioli, Ndour e De Gea. Sperando che restino.

Ranieri, Mandragora, Fagioli, Ndour e De Gea. Sono loro i cinque volti scelti dalla Fiorentina per indossare le nuove maglie targate Joma che accompagneranno i viola nella prossima stagione. Tutti agghindati con abiti storici e rinascimentali, sono i rappresentanti "punti fermi" della squadra, nella speranza che si possa sfatare un tabù: il fatto che qualcuno scelto come testimonial poi lasciasse Firenze.