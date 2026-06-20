Rep: “Per Kean la Fiorentina potrebbe considerare offerte da almeno 40 milioni”

Repubblica Firenze si concentra sull'eventuale permanenza di Moise Kean alla Fiorentina. Per adesso dalle parti di via Pian di Ripoli regna un (quanto mai) cauto ottimismo. Paratici e l’entourage del ragazzo, che fa capo ad Alessandro Lucci, si sono incontrati mercoledì scorso al Viola Park per iniziare a gettare le basi per il futuro e mettere sul piatto le rispettive volontà e ambizioni. Si è trattato soltanto di un primissimo incontro interlocutorio, ma utile per rendersi conto di quelli che potranno essere gli sviluppi futuri e capire, appunto, se il matrimonio fra Kean e la Fiorentina possa continuare o meno. Il club ha ribadito la volontà di proseguire insieme, Kean, dal canto suo, non ha mai puntato i piedi per andarsene e, anzi, si trova benissimo a Firenze dove è consapevole di aver trovato una dimensione ideale. Le premesse, insomma, sono buone, ma le vie del mercato sono infinite. Dipenderà tutto, dunque, dalle eventuali proposte che arriveranno sul tavolo di Fabio Paratici. Difficile che qualcuno paghi i 62 milioni della clausola rescissoria valida dal 1° al 15 luglio, ma la sensazione è che la società possa prendere in seria considerazione offerte dai 40 milioni di euro in su.