Pellegrino si è preso la titolarità vincendo il ballottaggio con Beto e disputando le ultime cinque gare dal primo minuto. Di fatto confermando tutte le attese estive di Paratici. Molti addetti ai lavori, infatti, avrebbero voluto che l'ex Parma raccogliesse l'eredità di Kean, sebbene sia arrivato Beto dopo la cessione di Moise.

L'investimento fatto per Pellegrino adesso sta ripagando e se dovesse continuare su questa strada potrebbe finire il campionato intorno ai 15 gol. Lo scrive La Repubblica.