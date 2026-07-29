La Fiorentina si prepara ad accogliere dal Real Madrid Valdepenas, un'operazione già definita da alcuni giorni ma che aspettava soltanto il sì definitivo di Mourinho. Inoltre, come scrive La Repubblica, prosegue il casting sugli esterni. Nella lista del capo scouting Lorenzo Giani i profili sono tantissimi e tra questi non figura Sancho: calciatore in cerca di squadra nelle ultime ore era stato accostato alla Fiorentina, con la società viola che ha però prontamente smentito l'interesse.

In difesa qualche dettaglio da sistemare per Joao Mario, mentre a centrocampo continua a piacere Thorstvedt, anche se molto dipenderà dalla contropartita tecnica che il Sassuolo accetterà come pedina di scambio, con la Fiorentina che non intende procedere a esborsi di denaro. E poi c'è l'attacco: complice la situazione in divenire attorno a Piccoli e Kean, si studia un'operazione anche nel ruolo di centravanti. Anche qui oltre a Pellegrino ci sono diversi nomi top secret.