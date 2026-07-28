Jadon Sancho potrebbe rappresentare il grande colpo estivo della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l'esterno d'attacco – reduce dall'esperienza all'Aston Villa e ora svincolato dal Manchester United – sarebbe un profilo molto gradito a Fabio Paratici. Sul piatto ci sarebbe una proposta di contratto triennale, a cifre decisamente più contenute rispetto ai 10 milioni di euro netti percepiti in passato dal calciatore, che nelle prossime ore è chiamato a sciogliere le ultime riserve.

Concorrenza

La trattativa non si preannuncerebbe tuttavia semplice per la società viola. Sul giocatore resta infatti viva la forte concorrenza del Borussia Dortmund, club con cui Sancho ha già vissuto i momenti migliori della sua carriera e che sta spingendo per riportarlo in Germania. La Fiorentina (che informalmente smentisce questa pista) punta comunque forte sulle proprie ambizioni per provare a superare i rivali e piazzare l'ennesimo innesto di spessore.

L'ultima stagione di Sancho

Vincitore dell'Europa League con l'Aston Villa di Unai Emery, Sancho ha giocato 13 partite con un gol e un assist nel torneo. In Premier League l'inglese ha messo assieme 22 gettoni con 2 assist, mentre sono due le presenze in FA Cup e una in Carabao Cup.