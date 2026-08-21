Il Como non si è ancora rifatto vivo per Moise Kean, ma Paratici non aspetterà in eterno. Al momento la situazione vive una sostanziale calma con la dirigenza viola che aveva respinto l'offerta da 30 milioni di euro, bonus compresi. Ma c'è da aspettarsi un rilancio da parte del Como per un profilo che piace molto a Fabregas.

Tuttavia, la Fiorentina ha fissato il prezzo a 45 milioni con delle condizioni: i soldi servono subito (o almeno una grossa parte) e devono essere sicuri, motivo per cui un prestito con semplice diritto di riscatto non verrà preso in considerazione. Per il resto c'è margine di trattativa. In caso di addio La Fiorentina è pronta ad affondare per Pinamonti. Lo scrive La Repubblica.