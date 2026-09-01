Sullo stadio Franchi continua il confronto politico. Il consigliere comunale Massimo Sabatini, della Lista Schmidt, ha sollevato dubbi sulla gestione dei lavori, denunciando ritardi nella consegna della documentazione relativa alle quattro riserve presentate dall’impresa. Secondo Sabatini, le prime tre richieste economiche raggiungono circa 1,7 milioni di euro e prevedono anche un possibile prolungamento dei tempi di almeno 30 giorni. Tra gli interventi più costosi figura la riprofilatura in legno della Maratona, dal valore di circa 1,4 milioni.

Sabatini ha inoltre evidenziato come l’impresa abbia segnalato difficoltà nell’andamento dell’appalto, tra interruzioni, frammentazione delle attività e perdita di produttività, riservandosi anche la possibilità di chiedere ulteriori risarcimenti. Da qui la richiesta del consigliere di fare chiarezza sulle spese sostenute per modificare il progetto iniziale del Franchi. L’assessora allo Sport Letizia Perini ha però respinto l’ipotesi di nuovi costi non previsti, spiegando che le prime tre riserve riguardano lavori ordinati dal Comune e già eseguiti, il cui valore dovrà essere definito attraverso le varianti e la successiva contabilizzazione. La quarta riserva, invece, rappresenterebbe una valutazione dell’impresa sull’andamento generale dell’appalto.

Sul fronte del secondo lotto, intanto, la famiglia Commisso ha confermato la propria disponibilità a partecipare al completamento della ristrutturazione dello stadio. Anche il presidente Giuseppe B. ha ribadito la volontà di collaborare con il Comune di Firenze per portare avanti il progetto. Ora l’attenzione è rivolta alla Conferenza dei servizi, il cui parere sarà decisivo per i prossimi passi sul futuro del Franchi.