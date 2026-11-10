La gara contro la Juventus ha dimostrato ancora una volta come l'impiego di Pedro Goncalves sia fondamentale ai fini della manovra. Lo dimostra l'assist per la rete di Pellegrino sul primo gol. Con il portoghese, e il 4-2-3-1, infatti, l'attaccante può beneficiare di una serie di rifornimenti.

E questo è un bene considerando le caratteristiche di Mastantuono e Njie: entrambi schierati con il piede invertito, la tendenza è quella di arrivare poco sul fondo per crossare ma molto spesso di rientrare dentro il campo per calciare o imbucare la palla centralmente. Insomma, escludendo il coinvolgimento di Pellegrino. Lo riporta La Repubblica.