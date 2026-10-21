La Fiorentina proietta la propria attenzione sulla difficile trasferta di domenica alle 12:30 contro l'Inter, con Paolo Vanoli chiamato a sciogliere il nodo legato alla scelta del centravanti titolare. Il ballottaggio tra Beto e Pellegrino resta apertissimo - scrive la Repubblica Firenze. nelle prime cinque gare della gestione Vanoli-bis, l'argentino ha collezionato tre maglie da titolare contro le due del portoghese, quest'ultimo preferito finora nelle uscite esterne (Venezia e Genoa) per la sua attitudine ad attaccare la profondità. Lo stesso tecnico ha precisato come le gerarchie definitive si delineeranno più avanti con il dipanarsi della stagione.

Al di là degli interpreti, il tema primario riguarda la scarsa concretezza sotto porta. L'organico viola è stato strutturato con una spiccata vocazione offensiva, ma le troppe occasioni fallite contro Genoa e Como stano condizionando pesantemente la classifica, suscitando il rammarico dell'allenatore. Emblematico è il cammino del giovane Njie, ancora a secco di reti nonostante le numerose occasioni avute a disposizione tra Torino, Venezia, Genova e la sfida casalinga con i lariani.

I dati sul rendimento realizzativo confermano il momento di affanno del reparto avanzato: il miglior marcatore in Serie A resta Mastantuono con 3 reti (firmate nella singola gara di Venezia), seguito da Pellegrino a quota 2. Risultano ancora fermi a zero gol in campionato sia Beto che le altre opzioni offensive come Gnonto e Pedro Gonçalves.