Ranieri punta al recupero, Atta resta in dubbio e Vanoli valuta il centrocampo a tre con Brescianini, Ndour e Fagioli.

Redazione VN
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

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La Fiorentina riprende oggi gli allenamenti al Viola Park in vista della trasferta di domenica contro l'Inter, con fischio d'inizio alle 12:30. Come riporta La Nazione, filtra ottimismo per il recupero di Ranieri, alle prese con un problema al nervo del piede dopo il pestone rimediato a Genova. Più complicata, invece, la situazione di Atta: il francese proseguirà con il lavoro individuale a causa del fastidio ai muscoli dell'addome e potrebbe rientrare nelle gare successive.

Intanto, sul piano tattico, prende quota il ritorno al centrocampo a tre, con Brescianini pronto ad affiancare Ndour e Fagioli. Una soluzione che Vanoli sta valutando in vista della sfida di San Siro.

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