A distanza di oltre quattro anni dall'ultima volta che ha indossato la maglia del Torino, Rolando Mandragora torna a calcare il campo con i colori granata addosso. Il destino ha voluto che il primo avversario del suo secondo corso in Piemonte fosse proprio la Fiorentina, club lasciato ufficialmente soltanto martedì pomeriggio. Come sottolineato da Tuttosport, il tecnico Ignazio Abate non ha esitato ad affidargli immediatamente le chiavi del centrocampo per la sfida di questo pomeriggio al Franchi.

Abate incorona Mandragora: "Un leader che porta qualità"

Tra i diversi volti nuovi approdati in granata nell'ultima finestra di mercato, il nuovo numero 8 sarà l'unico a partire dal 1'. L'allenatore del Torino ne ha elogiato il profilo nella conferenza della vigilia, definendolo un rinforzo fondamentale per esperienza, spessore caratteriale e visione di gioco. Rispetto agli altri acquisti come Braganca, Patterson, Rodriguez e Belghali, comunque tutti convocati per la trasferta fiorentina, Mandragora è apparso fin da subito il più pronto dal punto di vista atletico e tattico.

Le scelte tattiche: 3-5-2 con il duo Adams-Simeone

Secondo la ricostruzione del quotidiano torinese, Abate dovrebbe disporre il suo Torino con il 3-5-2. In porta confermato Perri, mentre in difesa Comuzzo e Coco saranno affiancati dal favorito Comert (in ballottaggio con Ismajli). Le corsie esterne vedranno agire un altro ex viola come Fortini a destra e Cacciamani a sinistra. In mediana, al fianco del regista Mandragora, giocheranno Fitz-Jim e Vlasic nel ruolo di mezzali, mentre in avanti spazio alla coppia composta da Adams e dal grande ex Giovanni Simeone.

Sul fronte uscite, infine, non faranno parte del match Anjorin, ceduto al Goztepe, e Paleari, volato a Cipro all'Aek Larnaca.