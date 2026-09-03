Anche per il Torino la sfida di sabato al Franchi sarà un appuntamento delicatissimo. I granata, infatti, sono reduci da un avvio di stagione complicato e dall'eliminazione in Coppa Italia, con mister Ignazio Abate a caccia dei suoi primi punti in Serie A. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi negli ultimi giorni di mercato ha chiuso numerosi colpi (tra cui l'innesto dell'ex viola Rolando Mandragora), ma a due giorni dal match di Firenze ha perfezionato un ulteriore rinforzo per il reparto arretrato: il ritorno di Ricardo Rodriguez.

Ufficiale il ritorno dello svizzero: il comunicato del Torino

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ora c'è anche il crisma dell'ufficialità. Lo svizzero, rimasto svincolato dopo l'esperienza biennale in Spagna con la maglia del Betis Siviglia, torna all'ombra della Mole per vestire nuovamente la maglia granata, di cui è stato anche capitano sotto la gestione Juric tra il 2022 e il 2024.

Questa la nota ufficiale diffusa dal club piemontese:

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver tesserato il calciatore Ricardo Rodríguez, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per la stagione successiva. Per lui anche una lunga esperienza con la Nazionale svizzera, con cui vanta 144 presenze e 9 reti con la selezione elvetica con cui ha preso parte a quattro edizioni dei Mondiali, tra cui quella del 2026. Tutto il Torino Football Club riaccoglie Ricardo Rodríguez con un caloroso bentornato: buon lavoro e Sempre Forza Toro!".